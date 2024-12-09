Конте прокомментировал поражение «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал, что думает о неудаче своей команды в матче против «Лацио» (0:1).

Выездную победу римлянам принёс гол Густава Исаксена, забитый на 79-й минуте. «Наполи» упустил возможность вернуться на первую строчку в таблице – теперь Серию А возглавляет «Аталанта», набравшая на два балла больше.

«Сегодняшний матч показал, что мы на верном пути. Наша идея – играть агрессивно, владеть инициативой и пытаться как можно чаще угрожать воротам. Безусловно, нам нужно улучшить подачи и последний пас, потому что это не первый случай, когда мы проводим много времени в чужой трети поля, но не извлекаем из этого пользы. Я определённо не разочарован выступлением. Ребята отдали все силы», – заявил в беседе с DAZN Конте.