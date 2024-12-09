В «Наполи» отреагировали на слухи об интересе топ-клубов к Осимхену

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прокомментировал информацию о возможной продаже Виктора Осимхена.

Нигерийский форвард арендован «Галатасараем» до конца сезона. Сделка предусматривает возможность полноценного трансфера игрока в другой клуб в январе, если появятся желающие выложить 75 млн евро. По слухам, такой вариант рассматривают «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

«Как я уже говорил, с нами не связывались другие клубы. Виктор принадлежит «Наполи» и выступает за «Галатасарай». Ничего другого сейчас не происходит», – приводит Football Italia высказывания Джованни Манны.