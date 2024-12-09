«Лацио» дожал «Наполи», в Серии А новый лидер

В центральном матче тура в Серии А «Наполи» бился с «Лацио».
На первых минутах Джованни ди Лоренцо справа влетел в штрафную и сыграл на Маттео Политано, который зарядил в правый угол - чудесное спасение вратаря. Густав Исаксен ответил рывком к воротам и выстрелом в левый угол низом, и здесь с трудом парировано. Под перерыв Хвича Кварацхелия минимально не попал в левую девятку.
Фисайо Деле-Баширу разрядил свою пушку издали и попал в правую крестовину, кипер уже не мог выручить. Тиджани Нослин здорово избавился от кучи опекунов на 79-й минуте, перевод направо в штрафную, где Исаксен продавил оппонента и поразил левый угол - 0:1.
«Наполи» больше не лидер с отставанием в два очка от «Аталанты», еще в очке позади «Лацио».
Протокол игры
|79'Исаксен Густав (0:1)
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир• 51'Буонджорно Алессандро•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк90' (Фолоруншо Майкл (90') •Лоботка Станислав82' (Распадори Джакомо (82') •Мактоминай Скотт 46'82' (Гилмор Билли (82') •Политано Маттео76' (Нерес Давид (76') •Лукаку Ромелу90' (Симеоне Джованни (90') •Кварацхелия Хвича
Проведель Иван•Марушич Адам•Хила Марио•Романьоли Алессио61' (Патрик (61') •Тавареш Нуну90' (Жиго Самуэль (90') •Гендузи Маттео• 45'Деле-Баширу Фисайо•Исаксен Густав90' (Лаццари Мануэль (90') •Диа Булайе 19'72' (Нослин Тиджани (72') •Дзакканьи Маттиа•Кастельянос Валентин 62'72' (Педро Родригес (72')
08 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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