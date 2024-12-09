«Лацио» дожал «Наполи», в Серии А новый лидер

В центральном матче тура в Серии А «Наполи» бился с «Лацио».

На первых минутах Джованни ди Лоренцо справа влетел в штрафную и сыграл на Маттео Политано, который зарядил в правый угол - чудесное спасение вратаря. Густав Исаксен ответил рывком к воротам и выстрелом в левый угол низом, и здесь с трудом парировано. Под перерыв Хвича Кварацхелия минимально не попал в левую девятку.

Фисайо Деле-Баширу разрядил свою пушку издали и попал в правую крестовину, кипер уже не мог выручить. Тиджани Нослин здорово избавился от кучи опекунов на 79-й минуте, перевод направо в штрафную, где Исаксен продавил оппонента и поразил левый угол - 0:1.

«Наполи» больше не лидер с отставанием в два очка от «Аталанты», еще в очке позади «Лацио».