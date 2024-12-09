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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» дожал «Наполи», в Серии А новый лидер

09 Декабря 2024 • 00:41 Комментировать (1)
Наполи
0:1
Лацио
окончен

В центральном матче тура в Серии А «Наполи» бился с «Лацио».

На первых минутах Джованни ди Лоренцо справа влетел в штрафную и сыграл на Маттео Политано, который зарядил в правый угол - чудесное спасение вратаря. Густав Исаксен ответил рывком к воротам и выстрелом в левый угол низом, и здесь с трудом парировано. Под перерыв Хвича Кварацхелия минимально не попал в левую девятку.

Фисайо Деле-Баширу разрядил свою пушку издали и попал в правую крестовину, кипер уже не мог выручить. Тиджани Нослин здорово избавился от кучи опекунов на 79-й минуте, перевод направо в штрафную, где Исаксен продавил оппонента и поразил левый угол - 0:1.

«Наполи» больше не лидер с отставанием в два очка от «Аталанты», еще в очке позади «Лацио».

Протокол игры  
Наполи0:1Лацио
  79'Исаксен Густав (0:1)
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани Амир  51'Буонджорно АлессандроОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-Франк 90' (Фолоруншо Майкл ( 90') Лоботка Станислав 82' (Распадори Джакомо ( 82') Мактоминай Скотт  46' 82' (Гилмор Билли ( 82') Политано Маттео 76' (Нерес Давид ( 76') Лукаку Ромелу 90' (Симеоне Джованни ( 90') Кварацхелия Хвича
Запасные: Нгонж СирильКонтини НикитаМарин РафаЖуан ЖезусСпинаццола ЛеонардоДзербин АлессиоКаприле Элия
Проведель ИванМарушич АдамХила МариоРоманьоли Алессио 61' (Патрик ( 61') Тавареш Нуну 90' (Жиго Самуэль ( 90') Гендузи Маттео  45'Деле-Баширу ФисайоИсаксен Густав 90' (Лаццари Мануэль ( 90') Диа Булайе  19' 72' (Нослин Тиджани ( 72') Дзакканьи МаттиаКастельянос Валентин  62' 72' (Педро Родригес ( 72')
Запасные: Мандас ХристосФурланетто АлессиоЧауна ЛумБордон ФилипеКастровилли Гаэтано
08 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Oleg-Chelsea
09 Декабря 2024 в 00:46
Молодцы, Лацио!!! Очень красиво выиграли!!!
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