Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Кафу вспомнил победу над «Ливерпулем» в 2007 году

08 Декабря 2024 • 22:07 Комментировать

Бывший защитник «Милана» Кафу вспомнил, как клубу удалось в 2007 году реабилитироваться после кошмарного поражения в финале Лиги чемпионов двумя годами ранее, когда «Милан» вёл со счётом 3:0, но затем пропустил три мяча от «Ливерпуля» и проиграл в серии пенальти:

- После того проигранного финала в 2005 году у нас появилась возможность взять реванш через два года, причём в нашем составе были абсолютно те же самые игроки, что означает - руководство доверяло и тренеру, и футболистам. Мы после того поражения от «Ливерпуля» отомстили через два года, хотя могли получить комплекс и снова проиграть, - цитирует слова Кафу pianetamilan.it.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Кафу ЛЧ-2006/2007 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Роналду обновил мировой рекорд Зидан поставил условие «Реалу» Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес Назван лучший полузащитник XXI века: Модрич – второй, Кроос – четвёртый, а Пирло – десятый Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао Моуринью – о словах Гвардиолы: «Я выиграл трофеи честным путём, а не имея 150 судебных исков» ЦСКА сделал предложение Файзуллаеву Месси назвал двух людей, оказавших на него наибольшее влияние в «Барселоне» Флик решил убрать из «Барселоны» двух футболистов
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Гвардиола пытался наброситься на фаната на улице «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам
Спортивные новости
«Локомотив» уступил ЦСКА в матче КХЛ, у Абрамова - дубль Экс-игрок СКА рассказал, достоин ли Шестёркин рекордного контракта в НХЛ Экс-тренер сборной России высказался о рекордном контракте Шестёркина Рахмонов победил Гарри единогласным решением судей на турнире UFC 310 Волков раздельным решением судей проиграл Гану на турнире UFC 310 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Кальяри Кальяри
1
0
1.46 4.50 6.00
Видео
Окончен
Верона Верона
Эмполи Эмполи
1
4
2.26 3.20 3.20
Видео
Окончен
Венеция Венеция
Комо Комо
2
2
2.85 3.20 2.44
Видео
08.12.24 в 22:45
Наполи Наполи
Лацио Лацио
1.83 3.55 4.10
Видео
09.12.24 в 22:45
Монца Монца
Удинезе Удинезе
2.50 3.05 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Декабря
22:07 · Италия. Серия А
​Кафу вспомнил победу над «Ливерпулем» в 2007 году
22:02 · Италия. Серия А
«Венеция» едва не вырвала победу над «Комо»
21:59 · Италия. Серия А
«Наполи» и «Лацио» назвали составы на очный матч Серии А
21:40 · Англия. Премьер-лига
Три европейских гранда претендуют на ван Дейка слухи
20:42 · Италия. Серия А
​Амброзини: «Милан» не смог прибавить»
20:10 · Италия. Серия А
​Капелло назвал Савичевича гением
19:02 · Италия. Серия А
«Эмполи» за тайм разгромил «Верону»
18:36 · Италия. Серия Б
​«Зюйдтироль» назначил нового тренера
18:03 · Италия. Серия А
«Фиорентина» выдала серию, которой не было 64 года
16:48 · Италия. Серия А
Де Кетеларе: «Можем обыграть любого»
16:30 · Италия. Серия А
«Кальяри» не удалось прервать победную серию «Фиорентины»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Батракова изучал клуб Серии А
10:30 · Италия. Серия А
«Наполи» – «Лацио»: Ориентировочные стартовые составы на матч чемпионата Италии
04:19 · Италия. Серия А
Мотта отреагировал на недовольство болельщиков «Ювентуса»
01:31 · Италия. Серия А
Дель Пьеро ответил, кто выиграет Серию А
00:59 · Италия. Серия А
Тренер «Ювентуса» Мотта: «Меня удалили справедливо» 1
00:41 · Италия. Серия А
«Рома» прервала серию поражений, разгромив «Лечче»
07 Декабря
23:13 · Италия. Серия А
Мотта высказался об очередном ничейном матче «Ювентуса»
22:06 · Италия. Серия А
«Ювентус» успел уйти от поражения в матче с «Болоньей» 9
19:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Болонья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 4
19:11 · Италия. Серия А
«Ювентус» назвал состав на матч против «Болоньи»
19:06 · Италия. Серия А
«Дженоа» с «Торино» отбегали впустую
18:04 · Италия. Серия А
​41-летний Маркетти нашёл новую работу на Мальте
15:13 · Италия. Серия А
Бове больше не сможет играть в Италии после операции 2
09:06 · Италия. Серия А
В «Аталанте» объявили решение по Лукману
Все новости