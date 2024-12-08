​Кафу вспомнил победу над «Ливерпулем» в 2007 году

Бывший защитник «Милана» Кафу вспомнил, как клубу удалось в 2007 году реабилитироваться после кошмарного поражения в финале Лиги чемпионов двумя годами ранее, когда «Милан» вёл со счётом 3:0, но затем пропустил три мяча от «Ливерпуля» и проиграл в серии пенальти:

- После того проигранного финала в 2005 году у нас появилась возможность взять реванш через два года, причём в нашем составе были абсолютно те же самые игроки, что означает - руководство доверяло и тренеру, и футболистам. Мы после того поражения от «Ливерпуля» отомстили через два года, хотя могли получить комплекс и снова проиграть, - цитирует слова Кафу pianetamilan.it.