«Венеция» едва не вырвала победу над «Комо»

Аутсайдеры Серии А «Венеция» и «Комо» провели матч 15-го тура. Хозяева отдали мяч противнику и шикарно использовали свои редкие моменты.
Ханс Николусси Кавилья на 16-й минуте со второй попытки пробил голкипера и открыл счет. В самом начале второго тайма все перевернулось, Антонио Кандела забил в свои ворота, а Андреа Белотти - в чужие - 1:2. Гаэтано Ористанио взял игру на себя и эффектно завершил прорыв - 2:2. Перед финальным свистком Николусси Кавилья отличился снова, но ВАР отменил гол - вне игры.
«Венеция» осталась на дне таблицы, противник делит третье место с конца.
Протокол игры
|(1:0) Николусси Кавилья Ханс16'
|49'Кандела Антонио (1:1)
|56'Белотти Андреа (1:2)
|(2:2) Ористанио Гаэтано69'
Станкович Филип•Идзес Джей•Свобода Михаэль•Альтаре Джорджо64' (Андерсен Магнус II (64') •Кандела Антонио64' (Сверко Марин (64') •Дзампано Франческо•Думбия Исса64' (Эллертссон Микаэль-Эгиль (64') •Николусси Кавилья Ханс• 39'Ористанио Гаэтано84' (Йебоа Джон (84') •Бузио Джанлука84' (Чрнигой Домен (84') •Похьянпало Йоэль
Рейна Пепе•Ван дер Бремпт Игнасе•Гольданига Эдоардо•Кемпф Марк-Оливер•Сала Марко 75'76' (Кутроне Патрик (76') •Да Кунья Лукас85' (Габриеллони Алессандро (85') •Энгельхардт Янник•Стрефецца Габриэль85' (Верди Симоне (85') •Пас Николас•Фадера Алию68' (Маццителли Лука (68') •Белотти Андреа76' (Иовин Алессио (76')
08 декабря. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".
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