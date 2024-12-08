«Венеция» едва не вырвала победу над «Комо»

Аутсайдеры Серии А «Венеция» и «Комо» провели матч 15-го тура. Хозяева отдали мяч противнику и шикарно использовали свои редкие моменты.

Ханс Николусси Кавилья на 16-й минуте со второй попытки пробил голкипера и открыл счет. В самом начале второго тайма все перевернулось, Антонио Кандела забил в свои ворота, а Андреа Белотти - в чужие - 1:2. Гаэтано Ористанио взял игру на себя и эффектно завершил прорыв - 2:2. Перед финальным свистком Николусси Кавилья отличился снова, но ВАР отменил гол - вне игры.

«Венеция» осталась на дне таблицы, противник делит третье место с конца.