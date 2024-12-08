«Наполи» и «Лацио» назвали составы на очный матч Серии А

Сегодня, 8 декабря, «Наполи» примет на своём поле «Лацио» в рамках 15-го тура итальянской Серии А.

Перед началом поединка пресс-службы команд опубликовали списки тех футболистов, которые с первых минут выйдут на поле.

Стартовый состав «Наполи»: Мерет (вр), ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера, Замбо-Ангисса, Лоботка, Мактоминай, Политано, Лукаку, Кварацхелия.

Стартовый состав «Лацио»: Проведель (вр), Марушич, Хила, Романьоли, Тавареш, Гендузи, Деле-Баширу, Исакен, Диа, Кастельянос, Дзакканьи.

Начало матча «Наполи» - «Лацио» запланировано на 22:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.