​Амброзини: «Милан» не смог прибавить»

Итальянский «Милан» проиграл свой последний матч чемпионата в чемпионате Италии, это была встреча с «Аталантой», и подопечной Паулу Фонсеки уступили со счётом 1:2. Итоги матча прокомментировал Массимо Амброзини, бывший игрок «Милана»:

- По первому тайму казалось, что «Аталанта» создаёт себе проблемы, если теряет мяч, которыми надо было воспользоваться. Хотя бы прибавить во втором тайме, к примеру, когда к этому мотивировал счёт. Но этого так и не произошло. «Милан» не сделал тот шаг, который надо было сделать, чтобы получить очки, - цитирует бывшего игрока клуба pianetamilan.it.