​Капелло назвал Савичевича гением

Бывшего наставника итальянского «Милана» Фабио Капелло спросили о том, кого из бывших игроков под своим началом он хотел бы особенно выделить. Экс-наставник российской сборной очень тепло отозвался о черногорском футболисте Деяне Савичевиче, который играл за «Милан» в первой половине девяностых годов:

- Я могу сказать, что работал с гением, причём Гений с большой буквы. Деян Савичевич со всем своим талантом, всем своим неподражаемым касанием мяча, был одним из самых сильных игроков, которых я когда-либо тренировал. Хотя, когда он пришёл в Серию А в девяносто втором году, он не справлялся. Он не хотел возвращаться назад и работать в обороне, он был чуть-чуть анархичным футболистом. Но его очень любил президент Берлускони, просто обожал. Его гол в ворота «Барселоны» в финале Лиги чемпионов был тем самым почерком гения, - цитирует Капелло pianetamilan.it.