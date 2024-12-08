«Эмполи» за тайм разгромил «Верону»

Ведущая борьбу за выживание «Верона» в воскресенье принимала середняков из «Эмполи».
Себастьяно Эспозито при помощи рикошета открыл счет, голкипер был пойман на противоходе. И тут же гости снова результативно атаковали, комбинацию завершил все тот же Эспозито. Либерато Кэкачей стал автором третьего гола в ворота аутсайдера. Каспер Тенгстедт ударом из пределов штрафной вернул интригу, но еще до перерыва Лоренцо Коломбо дальним выстрелом сделал счет 1:4.
«Эмполи» прервал серию неудач и вышел на девятое место, соперник после четвертой баранки подряд всего в очке над зоной вылета.
Протокол игры
|16'Эспозито Себастьяно (0:1)
|19'Эспозито Себастьяно (0:2)
|32'Кэкачей Либерато (0:3)
|(1:3) Тенгстедт Каспер35'
|42'Коломбо Лоренцо (1:4)
Монтипо Лоренцо•Тчатчуа Джексон•Маньяни Джанджакомо•Давидович Павел•Брадарич Домагой34' (Даниэле Гиларди (34') • 40'Белахьяне Реда•Силва Даниэл 12'60' (Кастанос Григорис (60') •Суслов Томаш59' (Москера Даниэль (59') •Ливраменто Дейлон46' (Арруи Абду (46') •Лазович Дарко•Тенгстедт Каспер80' (Сарр Амин (80')
Васкес Дэвис•Гогличидзе Саба•Исмайли Ардиан•Вити Маттиа•Гьяси Эммануэль•Пеццелла Джузеппе69' (Эконг Эммануэль (69') •Анджорин Фаустино69' (Хендерсон Лиам (69') • 90'Мале Юссеф 74'82' (Мариануччи Лука (82') •Эспозито Себастьяно82' (Сольбаккен Ола (82') •Кэкачей Либерато•Пеллегри Пьетро11' (Коломбо Лоренцо (11')
08 декабря. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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