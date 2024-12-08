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Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» за тайм разгромил «Верону»

08 Декабря 2024 • 19:02 Комментировать
Верона
1:4
Эмполи
окончен

Ведущая борьбу за выживание «Верона» в воскресенье принимала середняков из «Эмполи».

Себастьяно Эспозито при помощи рикошета открыл счет, голкипер был пойман на противоходе. И тут же гости снова результативно атаковали, комбинацию завершил все тот же Эспозито. Либерато Кэкачей стал автором третьего гола в ворота аутсайдера. Каспер Тенгстедт ударом из пределов штрафной вернул интригу, но еще до перерыва Лоренцо Коломбо дальним выстрелом сделал счет 1:4.

«Эмполи» прервал серию неудач и вышел на девятое место, соперник после четвертой баранки подряд всего в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Верона1:4Эмполи
  16'Эспозито Себастьяно (0:1)
  19'Эспозито Себастьяно (0:2)
  32'Кэкачей Либерато (0:3)
(1:3) Тенгстедт Каспер35'  
  42'Коломбо Лоренцо (1:4)
Монтипо ЛоренцоТчатчуа ДжексонМаньяни ДжанджакомоДавидович ПавелБрадарич Домагой 34' (Даниэле Гиларди ( 34'  40') Белахьяне РедаСилва Даниэл  12' 60' (Кастанос Григорис ( 60') Суслов Томаш 59' (Москера Даниэль ( 59') Ливраменто Дейлон 46' (Арруи Абду ( 46') Лазович ДаркоТенгстедт Каспер 80' (Сарр Амин ( 80')
Запасные: Берарди АлессандроКристиан КоррадиФараони МаркоСишуба АяндаПерилли СимонеДанилюк ФлавиусАджайи ДжуниорСиссе Альфаджо
Васкес ДэвисГогличидзе СабаИсмайли АрдианВити МаттиаГьяси ЭммануэльПеццелла Джузеппе 69' (Эконг Эммануэль ( 69') Анджорин Фаустино 69' (Хендерсон Лиам ( 69'  90') Мале Юссеф  74' 82' (Мариануччи Лука ( 82') Эспозито Себастьяно 82' (Сольбаккен Ола ( 82') Кэкачей ЛибератоПеллегри Пьетро 11' (Коломбо Лоренцо ( 11')
Запасные: Сегетти ЯкопоКонате ИсмаэльДе Шильо МаттиаСамбья СаломонПеризан СамуэлеБелардинелли ЛукаТосто Лоренцо
08 декабря. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Верона

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Актуальный прогноз и ставка на матч Верона – Эмполи чемпионата Италии – 8 декабря 2024
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