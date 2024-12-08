«Эмполи» за тайм разгромил «Верону»

Ведущая борьбу за выживание «Верона» в воскресенье принимала середняков из «Эмполи».

Себастьяно Эспозито при помощи рикошета открыл счет, голкипер был пойман на противоходе. И тут же гости снова результативно атаковали, комбинацию завершил все тот же Эспозито. Либерато Кэкачей стал автором третьего гола в ворота аутсайдера. Каспер Тенгстедт ударом из пределов штрафной вернул интригу, но еще до перерыва Лоренцо Коломбо дальним выстрелом сделал счет 1:4.

«Эмполи» прервал серию неудач и вышел на девятое место, соперник после четвертой баранки подряд всего в очке над зоной вылета.