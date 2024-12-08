«Фиорентина» выдала серию, которой не было 64 года

В воскресенье «Фиорентина» порадовала своих болельщиков минимальной победой над «Кальяри» (1:0) на своём поле. Как следствие, победная серия «фиалок» в Серии А достигла уже восьми матчей.

На этом отрезке «Фиорентина» обыгрывала «Милан» (2:1), «Лечче» (6:0), «Рому» (5:1), «Дженоа» (1:0), «Торино» (1:0), «Верону» (3:1), «Комо» (2:0) и «Кальяри» (1:0).

Как сообщают эксперты статистики из Opta, в последний раз серию из восьми побед в Серии А «Фиорентина» выдавала в период с февраля по апрель 1960 года.

На текущий момент «Фиорентина» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

В следующем туре соперником «Фиорентины» будет «Болонья».