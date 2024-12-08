Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» выдала серию, которой не было 64 года

08 Декабря 2024 • 18:03 Комментировать
Фиорентина
1:0
Кальяри

В воскресенье «Фиорентина» порадовала своих болельщиков минимальной победой над «Кальяри» (1:0) на своём поле. Как следствие, победная серия «фиалок» в Серии А достигла уже восьми матчей.

На этом отрезке «Фиорентина» обыгрывала «Милан» (2:1), «Лечче» (6:0), «Рому» (5:1), «Дженоа» (1:0), «Торино» (1:0), «Верону» (3:1), «Комо» (2:0) и «Кальяри» (1:0).

Как сообщают эксперты статистики из Opta, в последний раз серию из восьми побед в Серии А «Фиорентина» выдавала в период с февраля по апрель 1960 года.

На текущий момент «Фиорентина» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.  

В следующем туре соперником «Фиорентины» будет «Болонья». 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина

Новости по матчу

Сегодня, 08 Декабря
16:30
«Кальяри» не удалось прервать победную серию «Фиорентины»
07 Декабря
15:13
Бове больше не сможет играть в Италии после операции 1
01:14
Проверенный прогноз и ставка на матч Фиорентина – Кальяри чемпионата Италии – 8 декабря 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Роналду обновил мировой рекорд Зидан поставил условие «Реалу» Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес Назван лучший полузащитник XXI века: Модрич – второй, Кроос – четвёртый, а Пирло – десятый Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао Моуринью – о словах Гвардиолы: «Я выиграл трофеи честным путём, а не имея 150 судебных исков» ЦСКА сделал предложение Файзуллаеву Флик решил убрать из «Барселоны» двух футболистов Месси назвал двух людей, оказавших на него наибольшее влияние в «Барселоне»
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам
Спортивные новости
Экс-игрок СКА рассказал, достоин ли Шестёркин рекордного контракта в НХЛ Экс-тренер сборной России высказался о рекордном контракте Шестёркина Рахмонов победил Гарри единогласным решением судей на турнире UFC 310 Волков раздельным решением судей проиграл Гану на турнире UFC 310 Евлоев победил Стерлинга на турнире UFC 310 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Кальяри Кальяри
1
0
1.46 4.50 6.00
Видео
Окончен
Верона Верона
Эмполи Эмполи
1
4
2.26 3.20 3.20
Видео
08.12.24 в 20:00
Венеция Венеция
Комо Комо
2.85 3.20 2.44
Видео
08.12.24 в 22:45
Наполи Наполи
Лацио Лацио
1.83 3.55 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Декабря
19:02 · Италия. Серия А
«Эмполи» за тайм разгромил «Верону»
18:36 · Италия. Серия Б
​«Зюйдтироль» назначил нового тренера
18:03 · Италия. Серия А
«Фиорентина» выдала серию, которой не было 64 года
16:48 · Италия. Серия А
Де Кетеларе: «Можем обыграть любого»
16:30 · Италия. Серия А
«Кальяри» не удалось прервать победную серию «Фиорентины»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Батракова изучал клуб Серии А
10:30 · Италия. Серия А
«Наполи» – «Лацио»: Ориентировочные стартовые составы на матч чемпионата Италии
04:19 · Италия. Серия А
Мотта отреагировал на недовольство болельщиков «Ювентуса»
01:31 · Италия. Серия А
Дель Пьеро ответил, кто выиграет Серию А
00:59 · Италия. Серия А
Тренер «Ювентуса» Мотта: «Меня удалили справедливо» 1
00:41 · Италия. Серия А
«Рома» прервала серию поражений, разгромив «Лечче»
07 Декабря
23:13 · Италия. Серия А
Мотта высказался об очередном ничейном матче «Ювентуса»
22:06 · Италия. Серия А
«Ювентус» успел уйти от поражения в матче с «Болоньей» 6
19:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Болонья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 4
19:11 · Италия. Серия А
«Ювентус» назвал состав на матч против «Болоньи»
19:06 · Италия. Серия А
«Дженоа» с «Торино» отбегали впустую
18:04 · Италия. Серия А
​41-летний Маркетти нашёл новую работу на Мальте
15:13 · Италия. Серия А
Бове больше не сможет играть в Италии после операции 1
09:06 · Италия. Серия А
В «Аталанте» объявили решение по Лукману
04:28 · Италия. Серия А
Гасперини ответил Фонсеке, который раскритиковал судью
04:12 · Италия. Серия А
​Де Кетеларе: «Хотел забить «Милану»
03:56 · Англия. Премьер-лига
Гранд Серии А начал переговоры с «Ливерпулем» по Кьезе 1
03:56 · Италия. Серия А
Рейндерс: «Не наш матч»
03:10 · Италия. Серия А
Мората не поддержал Фонсеку: «Мы не должны винить судей»
01:23 · Италия. Серия А
Тренер «Милана» Фонсека жёстко раскритиковал судейство: «Я не собираюсь молчать» 1
Все новости