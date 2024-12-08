Де Кетеларе: «Можем обыграть любого»

Бельгийский полузащитник Шарль де Кетеларе отличился в пятницу, он забил в ворота «Милана», а его команда выиграла со счётом 2:1. Теперь ей предстоит сыграть в ещё более престижном турнире и матче - против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. Де Кетеларе уверен, что «Аталанта» может справиться и с «Реалом»:

- Мы можем обыграть всех. И «Реал» тоже. «Милан» ведь выиграл у них. «Реал» остаётся одной из лучших команд Европы, но у них есть проблемы, которые мы обязаны использовать, - цитирует слова де Кетеларе pianetamilan.it.

«Реал» является действующим обладателем Лиги чемпионов.