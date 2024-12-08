Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Кальяри» не удалось прервать победную серию «Фиорентины»

08 Декабря 2024 • 16:30 Комментировать
Фиорентина
1:0
Кальяри

В 15-м туре Серии А обыгрывающая всех подряд «Фиорентина» принимала «Кальяри», который набрал форму, но остаётся у зоны вылета.

В целом игра была примерно равной, а лучшие моменты были созданы в первой четверти. Роберто Пикколи едва не открыл счет, но голкипер блестяще сыграл в рамке. На 24-й минуте затяжная атака «фиалок» завершилась дальним ударом Данило Катальди.

1:0 в итоге, флорентийцы на третьем месте с отставанием в три очка от лидирующей «Аталанты». Соперник - 15-й.

Протокол игры  
Фиорентина1:0Кальяри
(1:0) Катальди Данило24'  
Де Хеа ДавидДодо Домилсон  58'Комуццо Пьетро  30'Раньери ЛукаГосенс Робин  75'Катальди ДанилоАдли Ясин 67' (Гудмундссон Альберт ( 67') Иконе Жонатан 56' (Кольпани Андреа ( 56') Бельтран Лукас 83' (Паризи Фабьяно ( 83') Соттиль Риккардо 67' (Ричардсон Амир ( 67') Куаме Кристиан 56' (Кин Мойзе ( 56')
Запасные: Мартинелли ТоммазоКайоде МайклМандрагора РоландоТерраччиано ПьетроМорено МатиасМартинес Куарта ЛукасБираги Кристиано
Шерри АленДзаппа ГабриэлеМина Йерри  35'Луперто СебастьяноОберт Адам 57' (Лувумбу Зиту ( 57'  89') Марин Рэзван 72' (Феличи Маттиа ( 72') Макумбу Антуан 83' (Паволетти Леонардо ( 83') Цортеа Надир 72' (Адопо Ндари ( 72') Виола Николас 46' (Гаэтано Джанлука ( 46') Ауджелло ТоммазоПикколи Роберто
Запасные: Паломино ХосеМутандва КингстонЯнкто ЯкубДейола АлессандроПрати МаттеоВетеска МатеушЧоччи ДжузеппеСкуффет СимонеДентелло Пауло
08 декабря. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Фиорентина

Новости по матчу

Сегодня, 08 Декабря
16:30
«Кальяри» не удалось прервать победную серию «Фиорентины»
07 Декабря
01:14
Проверенный прогноз и ставка на матч Фиорентина – Кальяри чемпионата Италии – 8 декабря 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Роналду обновил мировой рекорд Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес Зидан поставил условие «Реалу» Назван лучший полузащитник XXI века: Модрич – второй, Кроос – четвёртый, а Пирло – десятый Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао Моуринью – о словах Гвардиолы: «Я выиграл трофеи честным путём, а не имея 150 судебных исков» ЦСКА сделал предложение Файзуллаеву Месси назвал двух людей, оказавших на него наибольшее влияние в «Барселоне» Флик решил убрать из «Барселоны» двух футболистов
«Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый
Спортивные новости
Экс-игрок СКА рассказал, достоин ли Шестёркин рекордного контракта в НХЛ Экс-тренер сборной России высказался о рекордном контракте Шестёркина Рахмонов победил Гарри единогласным решением судей на турнире UFC 310 Волков раздельным решением судей проиграл Гану на турнире UFC 310 Евлоев победил Стерлинга на турнире UFC 310 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Кальяри Кальяри
1
0
1.46 4.50 6.00
Видео
42 мин
Верона Верона
Эмполи Эмполи
1
3
2.26 3.20 3.20
Видео
08.12.24 в 20:00
Венеция Венеция
Комо Комо
2.85 3.20 2.44
Видео
08.12.24 в 22:45
Наполи Наполи
Лацио Лацио
1.83 3.55 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Декабря
16:48 · Италия. Серия А
Де Кетеларе: «Можем обыграть любого»
16:30 · Италия. Серия А
«Кальяри» не удалось прервать победную серию «Фиорентины»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Батракова изучал клуб Серии А
10:30 · Италия. Серия А
«Наполи» – «Лацио»: Ориентировочные стартовые составы на матч чемпионата Италии
04:19 · Италия. Серия А
Мотта отреагировал на недовольство болельщиков «Ювентуса»
01:31 · Италия. Серия А
Дель Пьеро ответил, кто выиграет Серию А
00:59 · Италия. Серия А
Тренер «Ювентуса» Мотта: «Меня удалили справедливо» 1
00:41 · Италия. Серия А
«Рома» прервала серию поражений, разгромив «Лечче»
07 Декабря
23:13 · Италия. Серия А
Мотта высказался об очередном ничейном матче «Ювентуса»
22:06 · Италия. Серия А
«Ювентус» успел уйти от поражения в матче с «Болоньей» 4
19:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Болонья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 4
19:11 · Италия. Серия А
«Ювентус» назвал состав на матч против «Болоньи»
19:06 · Италия. Серия А
«Дженоа» с «Торино» отбегали впустую
18:04 · Италия. Серия А
​41-летний Маркетти нашёл новую работу на Мальте
15:13 · Италия. Серия А
Бове больше не сможет играть в Италии после операции 1
09:06 · Италия. Серия А
В «Аталанте» объявили решение по Лукману
04:28 · Италия. Серия А
Гасперини ответил Фонсеке, который раскритиковал судью
04:12 · Италия. Серия А
​Де Кетеларе: «Хотел забить «Милану»
03:56 · Англия. Премьер-лига
Гранд Серии А начал переговоры с «Ливерпулем» по Кьезе 1
03:56 · Италия. Серия А
Рейндерс: «Не наш матч»
03:10 · Италия. Серия А
Мората не поддержал Фонсеку: «Мы не должны винить судей»
01:23 · Италия. Серия А
Тренер «Милана» Фонсека жёстко раскритиковал судейство: «Я не собираюсь молчать» 1
01:03 · Италия. Серия А
«Аталанта» повторила рекордную победную серию
00:42 · Италия. Серия А
«Аталанта» дожала «Милан» и стала новым лидером Серии А 2
06 Декабря
23:51 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги прокомментировал победу «Интера»
Все новости