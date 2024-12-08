«Кальяри» не удалось прервать победную серию «Фиорентины»

В 15-м туре Серии А обыгрывающая всех подряд «Фиорентина» принимала «Кальяри», который набрал форму, но остаётся у зоны вылета.
В целом игра была примерно равной, а лучшие моменты были созданы в первой четверти. Роберто Пикколи едва не открыл счет, но голкипер блестяще сыграл в рамке. На 24-й минуте затяжная атака «фиалок» завершилась дальним ударом Данило Катальди.
1:0 в итоге, флорентийцы на третьем месте с отставанием в три очка от лидирующей «Аталанты». Соперник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Катальди Данило24'
Де Хеа Давид•Додо Домилсон• 58'Комуццо Пьетро• 30'Раньери Лука•Госенс Робин• 75'Катальди Данило•Адли Ясин67' (Гудмундссон Альберт (67') •Иконе Жонатан56' (Кольпани Андреа (56') •Бельтран Лукас83' (Паризи Фабьяно (83') •Соттиль Риккардо67' (Ричардсон Амир (67') •Куаме Кристиан56' (Кин Мойзе (56')
Шерри Ален•Дзаппа Габриэле•Мина Йерри• 35'Луперто Себастьяно•Оберт Адам57' (Лувумбу Зиту (57') • 89'Марин Рэзван72' (Феличи Маттиа (72') •Макумбу Антуан83' (Паволетти Леонардо (83') •Цортеа Надир72' (Адопо Ндари (72') •Виола Николас46' (Гаэтано Джанлука (46') •Ауджелло Томмазо•Пикколи Роберто
08 декабря. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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