«Кальяри» не удалось прервать победную серию «Фиорентины»

В 15-м туре Серии А обыгрывающая всех подряд «Фиорентина» принимала «Кальяри», который набрал форму, но остаётся у зоны вылета.

В целом игра была примерно равной, а лучшие моменты были созданы в первой четверти. Роберто Пикколи едва не открыл счет, но голкипер блестяще сыграл в рамке. На 24-й минуте затяжная атака «фиалок» завершилась дальним ударом Данило Катальди.

1:0 в итоге, флорентийцы на третьем месте с отставанием в три очка от лидирующей «Аталанты». Соперник - 15-й.