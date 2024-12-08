Мотта отреагировал на недовольство болельщиков «Ювентуса»

Рулевой «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о недовольстве болельщиков результатами команды.

В субботнем матче 15-го тура Серии А «бьянконери» поделили очки с «Болоньей» – 2:2. Туринцы по-прежнему идут без поражений в чемпионате, но есть нюанс – всего шесть побед. Команда свела к ничьей семь из последних девяти поединков во всех турнирах.

Во втором тайме встречи с «Болоньей» болельщики «Ювентуса» открыто выражали недовольство. После завершения игры журналисты спросили об этом тренера.

«Я предоставлю вам возможность дать оценку нашим результатам. Я продолжаю работать с игроками, стараясь повысить уровень. Мы делаем всё, чтобы стать сильнее и наилучшим образом противостоять соперникам», – сказал в интервью DAZN Мотта.