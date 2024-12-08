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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» – «Лацио»: Ориентировочные стартовые составы на матч чемпионата Италии

08 Декабря 2024 • 10:30 Комментировать
Наполи
...
Лацио
1 1.90 X 3.45 2 4.50
Через 11 ч. 7 мин.

В пятнадцатом туре итальянской Серии А «Наполи» примет «Лацио». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд.

«Наполи»: Мерет (вр), Оливера, Буонджорно, Ррахмани, ди Лоренцо, Лоботка, Замбо-Ангисса, Кварацхелия, Мактоминай, Политано, Лукаку.

«Лацио»: Проведель (вр), Лука Пеллегрини, Романьоли, Хила, Лаццари, Деле-Баширу, Гендузи, Дзакканьи, Кастельянос, Исаксен, Педро.

Предыдущий раз эти команды сошлись между собой три дня назад – в рамках Кубка Италии «Лацио» выиграл 3:1. Тогда у команд была ротация, а сейчас ожидаются более привычные сочетания.

В стане «Наполи» повреждение у Паскуале Маццокки. У «Лацио» дисквалифицирован Николо Равелла, травмированы либо под вопросом Булайе Диа, Нуну Тавареш, Матиас Весино.

В прошлом туре Серии A «Наполи» победил «Торино» (1:0), а «Лацио» проиграл «Парме» (1:3). Команда Конте, имеющая на четыре очка больше, чем «орлы», вернётся на первое место при победе в предстоящем матче.

Матч «Наполи» – «Лацио» пройдёт сегодня, 8 декабря, на «Диего Армандо Марадона». Стартовый свисток запланирован на 22:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Наполи

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