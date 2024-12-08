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Чемпионат Италии. Серия А

Дель Пьеро ответил, кто выиграет Серию А

08 Декабря 2024 • 01:31 Комментировать
Ювентус
2:2
Болонья

Легендарный экс-игрок «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро дель Пьеро высказался о чемпионской гонке Серии А.

Туринцы в очередной раз сыграли вничью – отставание от лидирующей в таблице «Аталанты» составляет семь очков после 15 туров. Уже в воскресенье вернуться на первую строчку может «Наполи», уступающий бергамаскам два очка при матче в запасе.

«Скудетто? Моё сердце говорит, что чемпионом будет «Юве», но, честно говоря, это может быть сезон «Аталанты». Команда Гасперини готова сделать ещё один шаг вперёд», – приводит журналист Николо Скира высказывания дель Пьеро после ничьей в матче «Ювентуса» с «Болоньей» (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Алессандро Дель Пьеро Серия А ещё теги

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