Дель Пьеро ответил, кто выиграет Серию А

Легендарный экс-игрок «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро дель Пьеро высказался о чемпионской гонке Серии А.

Туринцы в очередной раз сыграли вничью – отставание от лидирующей в таблице «Аталанты» составляет семь очков после 15 туров. Уже в воскресенье вернуться на первую строчку может «Наполи», уступающий бергамаскам два очка при матче в запасе.

«Скудетто? Моё сердце говорит, что чемпионом будет «Юве», но, честно говоря, это может быть сезон «Аталанты». Команда Гасперини готова сделать ещё один шаг вперёд», – приводит журналист Николо Скира высказывания дель Пьеро после ничьей в матче «Ювентуса» с «Болоньей» (2:2).