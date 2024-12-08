Тренер «Ювентуса» Мотта: «Меня удалили справедливо»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта прокомментировал своё удаление в матче с «Болоньей» (2:2).

Наставник «бьянконери» получил красную карточку на 51-й минуте встречи Серии А, прошедшей в субботу. Теперь ему грозит дисквалификация.

«Судья Маркетти был прав, решив меня удалить. Выражая недовольство, я позволил себе жест, от которого следовало воздержаться. Я перегнул палку в своих жалобах», – высказался в интервью DAZN Мотта об инциденте.

Вскоре после удаления тренера туринцев гости повели с преимуществом в два гола. «Ювентусу» удалось спастись благодаря точным ударам Тёна Копмейнерса и Самюэля Мбангула на 62-й и 92-й минутах.