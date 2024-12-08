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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» прервала серию поражений, разгромив «Лечче»

08 Декабря 2024 • 00:41 Комментировать
Рома
4:1
Лечче
окончен

После четырёх поражений подряд «Рома» оказалась в двух очках над зоной вылета и в матче с конкурентами в споре за выживание из «Лечче» наконец-то прервала серию.

Уже на 13-й минуте Стефан эль-Шаарави слева отличной передачей вывел Алексиса Салемакерса к воротам, а тот низом точно пробил в дальний угол. В конце тайма Анте Ребич справа вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр, где защитник сбил Лассана Кулибали. Крстович с одиннадцатиметровой отметки сильно и точно пробил в правый верхний угол ворот, а голкипер прыгнул в другую сторону - 1:1.

После перерыва эль-Шаарави справа получил пас от Леандро Паредеса и навесил в центр штрафной площади, где Джанлука Манчини в падении головой точно пробил в левый угол ворот - 2:1. Сауд Абдулхамид справа прострелил на Никколо Писилли, который с двенадцати метров в касание точно пробил в правый нижний угол ворот. В конце быструю контратаку провели хозяева, Писилли справа прошёл вперёд и сделал пас в центр на Куадио Коне, который чуть сместился вправо и с двенадцати метров пробил низом в левый угол - 4:1. Напоследок Медон Бериша слева с 22 метров пробил в ближнюю штангу.

«Лечче» на пятом месте с конца, соперник - делит 10-е.

Протокол игры  
Рома4:1Лечче
(1:0) Салемакерс Алексис13'  
  40'Крстович Никола (1:1)
(2:1) Манчини Джанлука59'  
(3:1) Писилли Никколо66'  
(4:1) Коне Куадио86'  
Свилар МилеМанчини ДжанлукаХуммельс Матс 81' (Эрмосо Марио ( 81') Н'Дика ЭванЧелик Зеки 23' (Абдулхамид Сауд ( 23') Коне Куадио  87'Паредес ЛеандроАнхелиньо ХосеСалемакерс Алексис  12' 56' (Писилли Никколо ( 56') Дибала ПаулоЭль-Шаарави Стефан 81' (Залевски Никола ( 81')
Запасные: Ле Фе ЭнцоРайан МэттьюПеллегрини ЛоренцоБеллуччи РенатоСангаре БубаШомуродов ЭлдорСоуле МатиасБальданци ТоммазоДаль СамуэльДовбик Артём
Фальконе ВладимироБаскиротто ФедерикоГаспар КиалонгаЖан Габи 65' (Бериша Медон ( 65') Жильбер ФредерикДоргу ПатрикКулибали Лассана 65' (Пьеротти Сантьяго ( 65') Рамадани Юльбер 46' (Каба Мохамед ( 46'  72') Рафья Хамза 46' (Моренте Тете ( 46') Крстович Никола  69'Ребич Анте 46' (Уден Реми ( 46'  78')
Запасные: Самоя ЯсперПельмар АндиХаса ЛуисФрюхтль КристианБурнете КаталинМакдженнетт ЭдБорбей АлександруХельгасон Торир
07 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лечче

Новости по матчу

06 Декабря
23:44
Проверенный прогноз и ставка на матч Рома – Лечче чемпионата Италии – 7 декабря 2024
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