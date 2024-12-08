«Рома» прервала серию поражений, разгромив «Лечче»

После четырёх поражений подряд «Рома» оказалась в двух очках над зоной вылета и в матче с конкурентами в споре за выживание из «Лечче» наконец-то прервала серию.

Уже на 13-й минуте Стефан эль-Шаарави слева отличной передачей вывел Алексиса Салемакерса к воротам, а тот низом точно пробил в дальний угол. В конце тайма Анте Ребич справа вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр, где защитник сбил Лассана Кулибали. Крстович с одиннадцатиметровой отметки сильно и точно пробил в правый верхний угол ворот, а голкипер прыгнул в другую сторону - 1:1.

После перерыва эль-Шаарави справа получил пас от Леандро Паредеса и навесил в центр штрафной площади, где Джанлука Манчини в падении головой точно пробил в левый угол ворот - 2:1. Сауд Абдулхамид справа прострелил на Никколо Писилли, который с двенадцати метров в касание точно пробил в правый нижний угол ворот. В конце быструю контратаку провели хозяева, Писилли справа прошёл вперёд и сделал пас в центр на Куадио Коне, который чуть сместился вправо и с двенадцати метров пробил низом в левый угол - 4:1. Напоследок Медон Бериша слева с 22 метров пробил в ближнюю штангу.

«Лечче» на пятом месте с конца, соперник - делит 10-е.