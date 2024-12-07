Мотта высказался об очередном ничейном матче «Ювентуса»

Рулевой «Ювентуса» Тьяго Мотта дал комментарий после ничьей в поединке с «Болоньей» (2:2).

Туринцы уступали бывшей команде своего наставника со счётом 0:2, но смогли спастись от поражения благодаря голам Тёна Копмейнерса и Самюэля Мбангула на 62-й и 92-й минутах.

«Игра казалась почти завершённой, когда «Болонья» забила второй, однако наши ребята проявили характер и всё перевернули – это позитивный момент. Команда не бросила играть в трудных обстоятельствах. Естественно, что при счёте 0:2 нам пришлось рисковать – в этот момент было непросто. Прессинг соперников создал нам много проблем», – цитирует Football Italia Мотту.

Сегодняшняя ничья стала для «бьянконери» четвёртой подряд во всех турнирах.