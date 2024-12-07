«Ювентус» успел уйти от поражения в матче с «Болоньей»

«Ювентус» с «Болоньей» сыграли на равных в матче 15-го тура Серии А.

Эмиль Хольм выдал проникающий пас на правый край штрафной, а Дан Ндой сходу поразил ближний угол ворот - 0:1. Соперник ответил минимально неточным выстрелом Николо Фаджоли и обстрелом ворот со стороны Душана Влаховича - в кипера и мимо.

В начале второго тайма Сантьяго Кастро открылся у линии штрафной и пяткой адресовал мяч партнеру, а Томмазо Побега из-за штрафной поразил цель - 0:2. Данило получил мяч на правом краю штрафной и прострелил вдоль рамки, а Тён Копмейнерс не дрогнул, забив в упор, - 1:2. На 90-й минуте Кенан Йылдыз убежал в контратаку и помог партнеру отличиться, из радиуса штрафной Самюэль Мбангула был точен - 2:2.

«Ювентус» снова не проиграл, но добыл девятую ничью и идет шестым, соперник - следом.