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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» назвал состав на матч против «Болоньи»

07 Декабря 2024 • 19:11 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
1 1.67 X 3.60 2 6.20
Через 0 ч. 5 мин.

В субботу вечером «Ювентус» проведёт домашний матч пятнадцатого тура чемпионата Италии против «Болоньи». Рулевой туринской команды Тьяго Мотта принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Перин, Данило, Гатти, Калюлю, Камбьясо, Локателли, Фаджоли, Консейсау, Копмейнерс, Веа, Влахович.

Матч между «Ювентусом» и «Болоньей» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что на текущий момент «Ювентус» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

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ЮВЕНТУС БОЛОНЬЯ
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