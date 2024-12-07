«Ювентус» назвал состав на матч против «Болоньи»

В субботу вечером «Ювентус» проведёт домашний матч пятнадцатого тура чемпионата Италии против «Болоньи». Рулевой туринской команды Тьяго Мотта принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Перин, Данило, Гатти, Калюлю, Камбьясо, Локателли, Фаджоли, Консейсау, Копмейнерс, Веа, Влахович.

Матч между «Ювентусом» и «Болоньей» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что на текущий момент «Ювентус» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.