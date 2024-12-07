«Дженоа» с «Торино» отбегали впустую

«Дженоа» с «Торино» создали откровенно мало в матче 15-го тура Серии А. Даже нельзя казать, что кто-то смог соорудить нечто похожее на опасный момент.
В итоге 0:0, между командами всё то же одно очко. Генуэзцы делят 12-е место, «Торино» - 10-е.
Протокол игры
Леали Никола•Сабелли Стефано•Бани Маттиа•Маттурро Алан•Кариколь Аарон•Торсбю Мортен 45'87' (Патрицио Масини (87') • 90'Бадель Милан67' (Оливейра Витор (67') •Френдруп Мортен•Дзаноли Алессандро•Пинамонти Андреа78' (Балотелли Марио (78') •Миретти Фабио
Милинкович-Савич Ваня•Валюкевич Себастьян•Коко Сауль•Масина Адам•Педерсен Маркус II81' (Нжие Альё (81') •Риччи Самуэле•Линетти Кароль88' (Тамез Адриен (88') • 90'Гинейтис Гвидас•Войвода Мергим69' (Карамо Янн (69') •Санабрия Антонио81' (Лазаро Валентино (81') •Адамс Че69' (Соса Борна (69')
07 декабря. Стадион "Луиджи Феррарис".
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