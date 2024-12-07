«Дженоа» с «Торино» отбегали впустую

«Дженоа» с «Торино» создали откровенно мало в матче 15-го тура Серии А. Даже нельзя казать, что кто-то смог соорудить нечто похожее на опасный момент.

В итоге 0:0, между командами всё то же одно очко. Генуэзцы делят 12-е место, «Торино» - 10-е.