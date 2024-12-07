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​41-летний Маркетти нашёл новую работу на Мальте

07 Декабря 2024 • 18:04 Комментировать

Итальянский голкипер Федерико Маркетти не собирается вешать перчатки на гвоздь, даже несмотря на возраст в 41 год. После шести месяцев простоя он подписал новый контракт с клубом «Марсакслок», выступающим в высшей лиге чемпионата Мальты.

В прошлом сезоне Маркетти защищал цвета другого мальтийского клуба, «Хамрун Спартанс», и вместе с ним он стал победителем национального чемпионата, а также Суперкубка Мальты. В двадцати матчах за «Хамрун Спартанс» он пропустил двадцать три гола и десять раз состоял насухо.

В прошлом Маркетти защищал цвета таких итальянских клубов, как «Лацио», «Кальяри» и «Дженоа».


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Федерико Маркетти чемпионат Мальты Марсакслок ещё теги
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