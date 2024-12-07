Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бове больше не сможет играть в Италии после операции

07 Декабря 2024 • 15:13 Комментировать
Фиорентина
...
Кальяри
1 1.50 X 4.40 2 6.10
Через 22 ч. 19 мин.

Атакующий полузащитник Эдоардо Бове потерял сознание в недавнем матче чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Интером». Бове пришлось срочно госпитализировать, а матч перенесли. К счастью, футболист быстро пришёл в себя, и его жизни ничего не угрожает.

А вот над спортивной карьерой Бове нависает серьёзная угроза. Как сообщает CalcioMercato, Бове предстоит операция – ему имплантируют кардиовертер-дефибриллятор. С таким же устройством в футбол играет Кристиан Эриксен, который перенёс остановку сердца во время Евро-2020.

В Италии играть в футбол с таким устройством запрещено, поэтому Бове придётся выбирать другую страну, если он сможет продолжить играть в футбол.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Эдоардо Бове

Новости по матчу

Сегодня, 07 Декабря
01:14
Проверенный прогноз и ставка на матч Фиорентина – Кальяри чемпионата Италии – 8 декабря 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФИОРЕНТИНА КАЛЬЯРИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Вратарь «Атлетика» рассказал, как «прочитал» пенальти Мбаппе Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Варди сделал то, что ранее удавалось только 13 футболистам в истории АПЛ «Спартак» выбрал нового полузащитника - известно имя Беллингем ответил на извинения Вальверде после поражения «Реала» «Реал» назвал виновного в поражении «Спартак» хочет досрочно вернуть игрока из аренды Роналду обновил мировой рекорд Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен»
Спортивные новости
Рыбин высказался о новом контракте Шестёркина Два гола и ассист Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом» ЦСКА по буллитам победил «Торпедо» в КХЛ «Ак Барс», уступая по ходу встречи 0:3, выиграл у «Витязя» в КХЛ Терещенко – о перспективах Мичкова в НХЛ: Всё зависит от него самого Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
07.12.24 в 17:00
Дженоа Дженоа
Торино Торино
2.60 3.10 2.75
Видео
07.12.24 в 20:00
Ювентус Ювентус
Болонья Болонья
1.66 3.75 4.90
Видео
07.12.24 в 22:45
Рома Рома
Лечче Лечче
1.55 4.20 5.40
Видео
08.12.24 в 14:30
Фиорентина Фиорентина
Кальяри Кальяри
1.46 4.50 6.00
Видео
08.12.24 в 17:00
Верона Верона
Эмполи Эмполи
2.26 3.20 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Декабря
15:13 · Италия. Серия А
Бове больше не сможет играть в Италии после операции
09:06 · Италия. Серия А
В «Аталанте» объявили решение по Лукману
04:28 · Италия. Серия А
Гасперини ответил Фонсеке, который раскритиковал судью
04:12 · Италия. Серия А
​Де Кетеларе: «Хотел забить «Милану»
03:56 · Англия. Премьер-лига
Гранд Серии А начал переговоры с «Ливерпулем» по Кьезе 1
03:56 · Италия. Серия А
Рейндерс: «Не наш матч»
03:10 · Италия. Серия А
Мората не поддержал Фонсеку: «Мы не должны винить судей»
01:23 · Италия. Серия А
Тренер «Милана» Фонсека жёстко раскритиковал судейство: «Я не собираюсь молчать» 1
01:03 · Италия. Серия А
«Аталанта» повторила рекордную победную серию
00:42 · Италия. Серия А
«Аталанта» дожала «Милан» и стала новым лидером Серии А
06 Декабря
23:51 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги прокомментировал победу «Интера»
23:29 · Англия. Премьер-лига
Де Кетеларе – лишь третий игрок топ-5 лиг, оформивший 15+15 в 2024 году
23:21 · Италия. Кубок
Президент «Наполи» поддержал критикуемого Конте
22:37 · Италия. Серия А
Только три команды топ-5 лиг чаще забивали 3+ гола за матч, чем «Интер»
22:27 · Италия. Серия А
«Интер» без проблем разобрался с «Пармой»
22:15 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
21:48 · Италия. Серия А
Леау и Мората – в основе «Милана» на матч против «Аталанты»
21:33 · Италия. Серия А
​Савичевич: «Главная неудача карьеры - пропущенный финал Лиги чемпионов в 1995 году»
21:04 · Италия. Серия А
Савичевич: «Тот финал в Афинах стал пиком моей карьеры»
20:00 · Италия. Серия А
«Интер» - «Парма»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
19:48 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес и Мхитарян – в основе «Интера» на матч против «Пармы»
18:34 · Италия. Серия А
​Донадони пояснил, почему Леау ещё не чемпион
17:54 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на аргентинского полузащитника
16:56 · Италия. Серия А
Гасперини – тренер месяца в Серии А официально
13:31 · Англия. Премьер-лига
Вальверде на третьем месте, Силва – второй: Назван лучший центральный полузащитник 8
Все новости