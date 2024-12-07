Бове больше не сможет играть в Италии после операции

Атакующий полузащитник Эдоардо Бове потерял сознание в недавнем матче чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Интером». Бове пришлось срочно госпитализировать, а матч перенесли. К счастью, футболист быстро пришёл в себя, и его жизни ничего не угрожает.

А вот над спортивной карьерой Бове нависает серьёзная угроза. Как сообщает CalcioMercato, Бове предстоит операция – ему имплантируют кардиовертер-дефибриллятор. С таким же устройством в футбол играет Кристиан Эриксен, который перенёс остановку сердца во время Евро-2020.

В Италии играть в футбол с таким устройством запрещено, поэтому Бове придётся выбирать другую страну, если он сможет продолжить играть в футбол.