В «Аталанте» объявили решение по Лукману

«Аталанта» не собирается расставаться с нападающим Адемолой Лукманом в январское трансферное окно. Об этом рассказал президент клуба из Бергамо Антонио Перкасси.

«Мы не собираемся что-то менять в зимнее трансферное окно», - передает слова журналиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне 27-летний нигерийский футболист поучаствовал в десяти встречах. Адемола отметился десятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

После 15 матчей чемпионата Италии «Аталанта» набрала 34 балла и занимает первое место в турнирной таблице.