Гасперини ответил Фонсеке, который раскритиковал судью

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слова рулевого «Милана» Паулу Фонсеки о судействе.

Бергамаски взяли верх над «россонери» в пятничном поединке Серии А (2:1). Португальский наставник не стал сдерживаться в послематчевом интервью, откровенно выразив недовольство работой арбитра.

«Если этими словами Фонсека хотел отвлечь внимание от игры, то это его право.

Гол де Кетеларе получился невероятным. Я не помню серьёзных инцидентов, которые должны вызывать споры.

Я бы предпочёл уделить больше внимания игре «Аталанты», а не «Милану». Возможно, я необъективен, но, на мой взгляд, мы полностью заслужили победу в этом матче», – сказал в интервью Sky Sport Гасперини.