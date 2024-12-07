​Де Кетеларе: «Хотел забить «Милану»

В итальянском футболе начались матчи пятнадцатого тура, «Милан» съездил в Бергамо, но там проиграл местной «Аталанте» со счетом 1:2. Первый гол в этом матче забил бельгийский полузащитник Шарль де Кетеларе, который ранее неудачно выступал за «Милан». Он признался, что хотел забить своей бывшей команде:

- Победа дарит ощущение, что мы можем выигрывать в любом матче. В том числе и у «Реала». «Милан» ведь выиграл у них. А я хотел забить «Милану», при всём уважении к клубу, - цитирует слова бельгийского футболиста pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Аталанта» сыграет с «Кальяри».