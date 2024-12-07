Рейндерс: «Не наш матч»

В итальянском футболе начались матчи пятнадцатого тура, «Милан» съездил в Бергамо, но там проиграл местной «Аталанте» со счетом 1:2. Нидерландский полузащитник «Милана«» Тиджани Рейндерс прокомментировал итоги игры. Он согласился с тем, что команда выдала не лучший свой матч:

- Это не тот матч, который мы хотели провести. Конечно, мы хотели выиграть, но у нас было мало возможностей. Сейчас только остаётся смотреть вперёд и надеяться на лучшее. Следующий матч у нас уже в среду в рамках Лиги чемпионов, - цитирует слова нидерландского футболиста pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» сыграет с «Дженоа».