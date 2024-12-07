Мората не поддержал Фонсеку: «Мы не должны винить судей»

Нападающий «Милана» Альваро Мората не согласился со своим тренером Паулу Фонсекой, раскритиковавшим судейство.

В пятницу «россонери» уступили в Бергамо «Аталанте» в рамках Серии А – 1:2. В послематчевом интервью рулевой «Милана» откровенно выразил недовольство работой судьи.

«Мы не можем сетовать на судейство или что-то подобное. Сегодня мы не заслуживали победу», – заявил в беседе с DAZN испанский форвард, ставший автором единственного гола миланцев.

Коллектив Паулу Фонсеки занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 22 очками после 14 проведённых встреч. «Аталанта» – первая с 34 баллами.