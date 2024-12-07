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Чемпионат Италии. Серия А

Тренер «Милана» Фонсека жёстко раскритиковал судейство: «Я не собираюсь молчать»

07 Декабря 2024 • 01:23 Комментировать
Аталанта
2:1
Милан

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека поделился недовольством работой судьи в проигранном матче против «Аталанты» (1:2).

Коллектив из Бергамо добыл три очка, дважды забив после стандартов. Автором решающего гола стал Адемола Лукман, отличившийся на 87-й минуте.

«Сегодня я впервые хочу поговорить о судействе, не собираюсь молчать. При первом голе на Тео Эрнандесе был фол – в этом нет сомнений. Мне не понравилась работа арбитра. Никакого уважения к «Милану», каждую неделю повторяется одно и то же. Я не боюсь говорить правду. Сегодня мы заслуживали большего.

Вчера я не мог уснуть, потому что думал о судье. Он уже работал здесь, в Бергамо, в качестве видеоассистента в матче «Аталанты» с «Удинезе». Посмотрите, что тогда произошло», – приводит журналист Николо Скира слова Фонсеки.

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