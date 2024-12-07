«Аталанта» повторила рекордную победную серию

«Аталанта» вырвала победу над «Миланом» в матче 15-го тура Серии А (2:1).

Команды обменялись голами в первом тайме – на 12-й и 22-й минутах отличились Шарль де Кетеларе и Альваро Мората. Три очка хозяевам поля принёс точный удар Адемолы Лукмана на 87-й минуте. Для «Аталанты» эта победа стала девятой кряду во всех турнирах – повторение клубного рекорда, установленного в 2020 году.

Коллектив из Бергамо возглавил турнирную таблицу Серии А с 34 набранными очками, однако «Наполи», имеющий в зачёте 32 балла, провёл на один поединок меньше.

Чтобы установить абсолютный рекорд, «Аталанте» необходимо одолеть в родных стенах мадридский «Реал» в Лиге чемпионов. Встреча состоится 10 декабря.