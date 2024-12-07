«Аталанта» дожала «Милан» и стала новым лидером Серии А

В 15-м туре Серии А «Аталанта» с «Миланом» провели на равных весьма осторожный матч.

Уже на седьмой минуте болельщики увидели гол - это Альваро Мората по центру взломал оборону и послал мяч в сетку, но из положения вне игры. У соперника Мартен де Рон со штрафного навесил на дальнюю стойку, где Шарль де Кетеларе продавил соперника и точно пробил головой - 1:0. «Милан» ответил рейдом Рафаэла Леау по левому краю прорвался и прострелил мимо голкипера на Морату, который не имел права промахнуться - 1:1. У бергамасков после ошибки обороны соперника Рауль Белланова расстреливал ворота, и голкипер плечом парировал угрозу. Белланова и Марио Пашалич на скорости создали момент, последний без помех стрелял, и снова сейв вратаря. В конце тайма Адемола Лукман метров с 20 чудом не попал в правый угол ворот.

Вторая половина была гораздо менее событийной. Выделим разве что атаку Лазара Самарджича, который вывел на удар Лукмана, с левого края штрафной мяч направлен в ближний угол, но здесь парировано. На 87-й минуте «Аталанта» добилась своего - после углового справа Сеад Колашинац головой продлил полет мяча, а Лукман с метра головой отправил мяч в сетку - 2:1.

Команда из Бергамо выиграла девятый матч подряд в Серии А и вышла на первое место, соперник - седьмой.