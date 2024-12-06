Симоне Индзаги прокомментировал победу «Интера»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о выступлении своей команды в матче против «Пармы» (3:1).

«Нерадзурри» взяли верх благодаря голам Федерико Димарко, Николо Бареллы и Маркуса Тюрама на 40-й, 53-й и 66-й минутах соответственно. В концовке встречи гости отыграли один мяч – в свои ворота забил Дармиан.

«Ребята отлично поработали. Нам удались отличные голы. Единственное, что вызывает сожаления, – пропущенный в концовке. Сегодня команда заслуживала сыграть «на ноль».

Дармиан был зол после автогола – это естественная реакция. Однако, думаю, он далеко не главный виновный в той ситуации, поскольку ошибка была допущена гораздо раньше», – сказал в интервью DAZN Индзаги.