Только три команды топ-5 лиг чаще забивали 3+ гола за матч, чем «Интер»

Миланский «Интер» одержал победу над «Пармой» в матче 14-го тура Серии А (3:1).

«Нерадзурри» добыли три очка благодаря точным ударам Федерико Димарко, Николо Бареллы и Маркуса Тюрама. Как отмечает Opta, это уже седьмой случай, когда команде Симоне Индзаги удалось забить три или более мяча в нынешнем розыгрыше Серии А – лучший показатель в лиге. Среди всех представителей пяти ведущих чемпионатов только «ПСЖ» (9), «Бавария» и «Барселона» (по 8) делали это чаще.

«Интер» занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А с 31 набранным очком, отставая от лидирующего «Наполи» всего на один балл.