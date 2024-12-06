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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» без проблем разобрался с «Пармой»

06 Декабря 2024 • 22:27 Комментировать
Интер Милан
3:1
Парма
окончен

Европейский уикенд стартовал матчем 15-го тура Серии А «Интер» - «Парма». В этой паре не было ни намёка на сенсацию.

Дензел Дюмфрис получил мяч на правом краю штрафной и пробил из-под опекуна, а мяч от ноги защитника прилетел в перекладину. После прострела Федерико Димарко с левого края штрафной вратарь гостей отбил мяч перед собой, а на отскоке Лаутаро Мартинес пробил над перекладиной. Симон Зом разогнал контратаку «Пармы» по центру, дотащил до мяч до штрафной и покатил на левый край штрафной, откуда Маттео Канчелльери пробил под перекладину - голкипер спас. На 40-й минуте Димарко покатил мяч на левый край штрафной на Генриха Мхитаряна, получил обратный пас ближе к углу вратарской и отправил снаряд в сетку низом - 1:0.

В самом начале второго тайма Николо Барелла после передачи Мхитаряна со своей половины ворвался в штрафную гостей, обыграл на паузе противника и закатил мяч в дальний угол - 2:0. После навеса Алессандро Бастони с левого края штрафной Лаутаро пробил головой в противоход голкиперу, однако тот спас свои ворота. После навеса с углового с правого фланга Янн-Аурель Биссекк скинул мяч головой на дальнюю штангу, а Маркус Тюрам в падении отправил снаряд в сетку - 3:0. Эрнани прорвался по центру и покатил мяч в штрафную на Денниса Мана, а Маттео Дармиан, опережая румына, срезал снаряд в собственные ворота - 3:1. Пенальти в ворота «Пармы» - Мартинес получил мяч в штрафной гостей и в борьбе с Антони Эно оказался на газоне, но здесь ВАР исправил грубую ошибку арбитра. Решение отменено.

3:1 в итоге, миланцы делят второе место, соперник - 11-е.

Протокол игры  
Интер Милан3:1Парма
(1:0) Димарко Федерико40'  
(2:0) Барелла Николо53'  
(3:0) Тюрам Маркус67'  
  81'Дармиан Маттео (3:1)
Зоммер ЯннБиссекк Янн-Аурель 90' (Паласиос Тьяго ( 90') Де Врей СтефанБастони Алессандро 75' (Дармиан Маттео ( 75') Дюмфрис ДензелБарелла НиколоЧалханоглу Хакан 71' (Бушанан Тажон ( 71') Мхитарян ГенрихДимарко Федерико  64' 71' (Аслани Кристьян ( 71') Тюрам Маркус 70' (Корреа Хоакин ( 70') Мартинес Лаутаро
Запасные: Арнаутович МаркоАугусто КарлосЗелиньски ПётрМартинес ХосепФраттези ДавидеТареми МехдиКаллигарис Алессандро
Судзуки ДзионЭно АнтониБалог Ботонд 12' (Леони Джованни ( 12') Дель Прато ЭнрикоВалери Эмануэле 74' (Валенти Лаутаро ( 74') Зом СимонКейта Мандела  10' 60' (Эрнани Азеведо ( 60') Ман ДеннисМихэйлэ ВалентинКанчелльери Маттео 75' (Мохаммед Анас Хадж ( 75') Бонни Анж-Йоан 60' (Алмквист Понтус ( 60')
Запасные: Чичисола ЛеандроЭстевес НауэльДи Кьяра ДжанлукаКамара ДриссаКулибали ВойоКорви Эдоардо
06 декабря. Стадион "Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)" (Милан).
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