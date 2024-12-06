«Интер» без проблем разобрался с «Пармой»

Европейский уикенд стартовал матчем 15-го тура Серии А «Интер» - «Парма». В этой паре не было ни намёка на сенсацию.

Дензел Дюмфрис получил мяч на правом краю штрафной и пробил из-под опекуна, а мяч от ноги защитника прилетел в перекладину. После прострела Федерико Димарко с левого края штрафной вратарь гостей отбил мяч перед собой, а на отскоке Лаутаро Мартинес пробил над перекладиной. Симон Зом разогнал контратаку «Пармы» по центру, дотащил до мяч до штрафной и покатил на левый край штрафной, откуда Маттео Канчелльери пробил под перекладину - голкипер спас. На 40-й минуте Димарко покатил мяч на левый край штрафной на Генриха Мхитаряна, получил обратный пас ближе к углу вратарской и отправил снаряд в сетку низом - 1:0.

В самом начале второго тайма Николо Барелла после передачи Мхитаряна со своей половины ворвался в штрафную гостей, обыграл на паузе противника и закатил мяч в дальний угол - 2:0. После навеса Алессандро Бастони с левого края штрафной Лаутаро пробил головой в противоход голкиперу, однако тот спас свои ворота. После навеса с углового с правого фланга Янн-Аурель Биссекк скинул мяч головой на дальнюю штангу, а Маркус Тюрам в падении отправил снаряд в сетку - 3:0. Эрнани прорвался по центру и покатил мяч в штрафную на Денниса Мана, а Маттео Дармиан, опережая румына, срезал снаряд в собственные ворота - 3:1. Пенальти в ворота «Пармы» - Мартинес получил мяч в штрафной гостей и в борьбе с Антони Эно оказался на газоне, но здесь ВАР исправил грубую ошибку арбитра. Решение отменено.

3:1 в итоге, миланцы делят второе место, соперник - 11-е.