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Чемпионат Италии. Серия А

Леау и Мората – в основе «Милана» на матч против «Аталанты»

06 Декабря 2024 • 21:48 Комментировать
Аталанта
...
Милан
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Через 0 ч. 22 мин.

В пятницу вечером «Милан» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Аталанты». Главный тренер «россонери» Паулу Фонсека принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Меньян, Эмерсон Роял, Габбия, Тиав, Тео Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса, Пулишич, Леау, Мората.

Матч Серии А между «Аталантой» и «Миланом» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Милан» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
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АТАЛАНТА МИЛАН
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