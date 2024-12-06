Леау и Мората – в основе «Милана» на матч против «Аталанты»

В пятницу вечером «Милан» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Аталанты». Главный тренер «россонери» Паулу Фонсека принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Меньян, Эмерсон Роял, Габбия, Тиав, Тео Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса, Пулишич, Леау, Мората.

Матч Серии А между «Аталантой» и «Миланом» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Милан» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.