​Савичевич: «Главная неудача карьеры - пропущенный финал Лиги чемпионов в 1995 году»

В 1995 году итальянский «Милан» вновь добрался до финала Лиги чемпионов, но проиграл там амбициозному и молодому амстердамскому «Аяксу» со счётом 0:1. Черногорский футболист Деян Савичевич не сумел сыграть в том матче, и он считает это самым большим упущением в своей карьере.

- Я получил травму перед финалом и не смог сыграть. Мы скрывали эту информацию от соперников, дабы не предоставить им преимущество. То, что я не сыграл - это самое большое разочарование в моей карьере. Мне было 29 лет, я был на пике карьеры, я должен был сыграть, - цитирует слова Савичевича pianetamilan.it.