Савичевич: «Тот финал в Афинах стал пиком моей карьеры»

Черногорский экс-футболист Деян Савичевич вспомнил про финал Лиги чемпионов 1994 года, в котором «Милан» обыграл «Барселону» с крупным счётом 4:0. Это до сих пор самый крупный счёт в финале какого-либо розыгрыша Лиги чемпионов. По словам Савичевича, забившего третий гол в том матче, это был лучший момент в его карьере:

- Тот матч остаётся лучшим моментом в моей карьере, настоящим волшебством. Мы сыграли против в Афинах против великолепного соперника, с отменным составом, а у нас не было двух важных игроков в составе - Барези и Костакурты. В то время в составе могли находиться одновременно на поле не более трёх иностранных игроков. Но нас очень мотивировали высокомерные слова Кройфа, который предвкушал лёгкую победу с большим количеством голов. Вместо этого мы выиграли 4:0, - цитирует слова Савичевича pianetamilan.it.