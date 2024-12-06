Лаутаро Мартинес и Мхитарян – в основе «Интера» на матч против «Пармы»

В пятницу вечером в рамках пятнадцатого тура чемпионата Италии «Интер» будет принимать «Парму». Главный тренер миланской команды Симоне Индзаги принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Зоммер, Биссекк, де Врей, Бастони, Дюмфрис, Димарко, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

Матч между «Интером» и «Пармой» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Интер» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.