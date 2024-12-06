​Донадони пояснил, почему Леау ещё не чемпион

Бывшая звезда итальянского «Милана» Роберто Донадони прокомментировал выступление Рафаэла Леау. В последнее время у португальца начало получаться больше, но Донадони считает, что это еще не его предел, а самое главное - Леауне хватает стабильности:

- Все мы знаем его лучшие качества, они вне обсуждения. Ему нужно просто стать стабильнее, недостаточно сыграть три-четыре матча подряд хорошо, как было в последних играх «Милана». Нужно сыграть весь чемпионат на хорошем уровне, вести за собой команду, и вот тогда просто хороший игрок переходит в категорию чемпионов, - цитирует слова Донадони pianetamilan.it.