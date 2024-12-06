«Интер» нацелился на аргентинского полузащитника

Аргентинский хавбек Кристиан Медина, правами на которого владеет «Бока Хуниорс», может перебраться в итальянский чемпионат. Об этом в социальных сетях сообщает инсайдер Экрем Конур.

В подписании 22-летнего центрального полузащитника заинтересован миланский «Интер». Конкуренцию «нерадзурри» в борьбе за футболиста собираются составить стамбульский «Фенербахче» и «Порту».

Контракт Медины с «Бока Хуниорс» рассчитан до конца 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 13 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел 30 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.