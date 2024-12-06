Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини стал лучшим тренером прошедшего ноября в итальянской Серии А. Его выбрали лучшим на основе результатов, которые бергамаски показали с 11 по 14 туры. На этом отрезке клуб из Бергамо смог победить четыре раза, притом один раз – «Наполи», лидера первенства.

Также «Аталанта» прекрасно проявила себя в рамках Лиги чемпионов, пусть эти победные матчи в зачёт и не идут.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта» на данный момент идёт на втором месте с 31 баллом, отставая от первого места, на котором разместился «Наполи», всего на один балл.