Директор «Ювентуса»: «Клубный чемпионат мира принесёт нам большую узнаваемость»

Директор «Ювентуса» Франческо Кальво высказался об участии в клубном чемпионате мира.

«Мы убеждены, что это будет важное соревнование для «Ювентуса» и всех его болельщиков. Конечно, мы рады сыграть в США против лучших клубов мира, гордимся, что примем участие в этом соревновании, которое принесёт нам большую узнаваемость и престиж», – приводит слова Кальво пресс-служба туринского клуба.

На групповом этапе «Ювентусу» предстоит сыграть с «Манчестер Сити», «Видадом» и «Аль-Айн». Турнир пройдёт с 15 июня по 13 июня 2025 года.

В чемпионате Италии «Ювентус» после 14 туров занимает лишь шестое место.