Фонсека: «Не хочется играть с «Аталантой»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча с «Аталантой».

«Это важная игра, но не могу назвать её решающей. Конечно, победа может дать много позитива и уверенности. «Аталанта» невероятно сильна в атаке, они создают очень много опасных моментов, это будет хорошим испытанием не только для нашей обороны, но и для всей команды.

Устроит ли меня ничья? У меня нет мыслей об этом, перед игрой я думаю только о победе.

Слова Гвардиолы о том, что матч с «Аталантой» похож на поход к стоматологу? Я прекрасно понимаю его, нет желания играть с ними лишний раз. Да, мы хотим доминировать в любом матче, но против «Аталанты» сложно это сделать. Для меня очевидно, что игра будет проходить не у их ворот», – цитирует Фонску Football Italia.