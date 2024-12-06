Дзанетти – о клубном чемпионате мира: «Рады принять участие»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти оценил жеребьёвку клубного чемпионата мира. Миланский клуб попал в группу к «Ривер Плейту», «Монтеррею» и «Урава Ред Даймондс».

«Мы счастливы, у нас конкурентоспособная группа, будем упорно готовиться к каждому сопернику. В США любят футбол, поэтому многие будут следить за этим турниром. Это первый розыгрыш клубного чемпионата мира в новом формате, все смогут наглядно сравнить уровни команд. Я уверен, что все клубы будут рады принять участие в турнире.

Да, клубный чемпионат мира начнётся тогда, когда в Европе сезон подойдёт к концу, но наши игроки будут хорошо подготовлены и приложат все усилия, чтобы показать себя», – цитирует Дзанетти Football Italia.