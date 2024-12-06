Фонсека: «Леау есть куда расти»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека высказался о нападающем Рафаэле Леау.

«Я считаю, что Леау есть куда расти. Да, в последних матчах он проявил себя неплохо, в том числе и в оборонительных действиях, но я не совсем удовлетворен. Думаю, что у Рафы есть всё, чтобы делать ещё больше, главное – желание самого Леау.

Он забил пять голов и должен думать о том, что может забить 20. Если у вас есть класс, то необходимо быть требовательными к себе. Никогда нельзя останавливаться, нужно быть амбициозным, чтобы добиваться большего. Он на правильном пути, но нужно продолжать», – цитирует Фонсеку DAZN.