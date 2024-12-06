Клуб Ла Лиги начал переговоры по форварду «Интера» Арнаутовичу

Нападающий миланского «Интера» Марко Арнаутович заинтересовал статусный испанский клуб.

Переманить австрийца в свои ряды намерена «Севилья» – сделка может состояться в январе. По сообщениям La Colina de Nervion, представители андалусийского клуба уже ведут обсуждения с «Интером» и окружением 35-летнего футболиста.

Марко Арнаутович принял участие в восьми матчах команды Симоне Индзаги в текущем сезоне, всего дважды выйдя на поле с первых минут. На счету опытного форварда один забитый мяч. Действующий трудовой договор игрока с «нерадзурри» рассчитан до середины следующего года.