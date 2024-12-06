Известна позиция «Милана» по будущему Леау

Нападающего «Милана» Рафаэла Леау связывают с возможным переходом в другой клуб.

Португальский футболист не всегда выходит в стартовом составе при Паулу Фонсеке, что подогревает слухи о приближающейся громкой продаже. Тем не менее, как сообщает Calciomercato, в «Милане» всё больше уверены, что форвард никуда не уйдёт в обозримом будущем. Контракт 25-летнего игрока рассчитан до 2028 года, и руководство «россонери» не планирует расставаться со звездой.

На счету Рафаэла Леау пять забитых мячей и столько же ассистов в 18 поединках нынешней кампании. Интерес к португальцу приписывается «Барселоне» и грандам Английской премьер-лиги.