Паулу Фонсека: «Гасперини уникален»

В очередном туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с «Аталантой», это случится уже сегодня вечером. Для Паулу Фонсеки это будет очередное противостояние с Джан Пьеро Гасперини, наставником «Аталанты». Напомним, что ранее Фонсека работал с «Ромой» и уже имел дело с «Гасперини». Он очень уважает главного тренера бергамского клуба:

- Наверное, я не первый, кто скажет что Гасперини уникален. Мы должны признать его результаты, это великолепно. Я восхищаюсь им. Но мы хотим выиграть в следующем матче. Просто хочу признать достижения других, это справедливо, - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.