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Чемпионат Италии. Серия А

Паулу Фонсека: «Гасперини уникален»

06 Декабря 2024 • 04:47 Комментировать
Аталанта
...
Милан
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Через 17 ч. 12 мин.

В очередном туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с «Аталантой», это случится уже сегодня вечером. Для Паулу Фонсеки это будет очередное противостояние с Джан Пьеро Гасперини, наставником «Аталанты». Напомним, что ранее Фонсека работал с «Ромой» и уже имел дело с «Гасперини». Он очень уважает главного тренера бергамского клуба:

- Наверное, я не первый, кто скажет что Гасперини уникален. Мы должны признать его результаты, это великолепно. Я восхищаюсь им. Но мы хотим выиграть в следующем матче. Просто хочу признать достижения других, это справедливо, - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Джан Пьеро Гасперини Паулу Фонсека ещё теги

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