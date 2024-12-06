«Аталанта» – «Милан»: Вероятные стартовые составы на большой матч чемпионата Италии

В пятнадцатом туре итальянской Серии А «Атланта» примет «Милан». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на этот матч.

«Аталанта»: Карнесекки (вр), Руджери, Колашинац, Хиен, Джимсити, Белланова, де Рон, Эдерсон, Лукман, де Кетеларе, Ретеги.

«Милан»: Спортьелло (вр), Тео Эрнандес, Габбия, Тиав, Эмерсон Жуниор, Рейндерс, Юссуф Фофана, Леау, Пулишич, Чуквуэзе, Мората.

У «Аталанты» травмированы Хуан Куадрадо, Джанлука Скамакка; под вопросом Давиде Дзаппакоста. Дисквалифицирован главный тренер «королевы провинциалов» Джан Пьеро Гасперини.

В лазарете «Милана» находятся Исмаэль Беннасер, Алессандро Флоренци, Лука Йович; под вопросом у «россонери» Марко Спортьелло, Рубен Лофтус-Чик.

В предыдущем туре Серии A «Аталанта» выиграла 2:0 у «Ромы», а «Милан» разгромил 3:0 «Эмполи», после чего команда Паулу Фонсеки нанесла поражение 6:1 «Сассуоло» в 1/8 финале Кубка Италии.

В турнирной таблице чемпионата «Аталанта» занимает второе место, имея 31 очко по итогам 14 матчей. «Милан» провёл на одну игру меньше и набрал на девять баллов меньше.

Матч «Аталанта» – «Милан» состоится, 5 декабря, в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 22 часа 45 минут по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт по данной ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов