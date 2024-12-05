​Чемпион мира тренируется с командой третьей итальянской лиги

Дисквалифицированный в октябре 2023 года за примём запрещённых веществ экс-игрок аргентинской сборной, Алехандро Гомес, замечен в тренировках с итальянским клубом «Ренате», который обитает в третьей по силе лиге итальянского футбола.

Пока речь идёт о поддержании формы, но не исключается, что на поле осенью следующего года Гомес вернётся также именно в составе «Ренате», особенно если клубу удастся подняться на уровень выше.

Напомним, что аргентинский футболист входил в состав национальной команды на триумфальном для Аргентины чемпионате мира 2022 года, прошедшем в Катаре. В прошлом Гомес успел поиграть за такие клубы, как «Аталанта» и «Севилья».